Аналитика

Население Волгоградской области уменьшилось на 3,5 тысячи человек

Аналитика 18.10.2018 10:42
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18.10.2018 10:42


Волгоградская область по итогам 9 месяцев имеет отрицательное сальдо миграции в количестве 3576 человек. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные Волгоградстата, за январь-август текущего года в регион прибыло 41053 человека и выбыло 44629 человек. 
В миграционном обмене с регионами России население области за 9 месяцев уменьшилось на 3896 человек. В международной миграции (с странами СНГ и другими зарубежными странами) сложился прирост 320 человек.

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