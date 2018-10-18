Население Волгоградской области уменьшилось на 3,5 тысячи человек





Волгоградская область по итогам 9 месяцев имеет отрицательное сальдо миграции в количестве 3576 человек. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные Волгоградстата, за январь-август текущего года в регион прибыло 41053 человека и выбыло 44629 человек.

В миграционном обмене с регионами России население области за 9 месяцев уменьшилось на 3896 человек. В международной миграции (с странами СНГ и другими зарубежными странами) сложился прирост 320 человек.



