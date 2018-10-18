Общество

Волгоградскую солнечную электростанцию посетили студенты и преподаватели одного из ведущих вузов России

Общество 18.10.2018 09:59
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18.10.2018 09:59


Студенты и преподаватели кафедры возобновляемых источников энергии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина стали гостями волгоградской солнечной электростанции, торжественно открытой губернатором Андреем Бочаровым и президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым в феврале этого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в ходе экскурсии сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринга»  поделились опытом по эксплуатации СЭС.
 
Студенты магистратуры смогли увидеть в работе всю производственную систему станции, ознакомились с ее технической характеристикой. В ходе общения с эксплуатирующим персоналом  студенты и преподаватели смогли задать интересующие вопросы. Опыт и достижения энергетиков являются отличной демонстрацией для студентов необходимых знаний, навыков для их будущей профессиональной деятельности и дальнейшего самообразования. 
 
«Значимым этапом в овладении будущей профессией можно считать посещение  предприятий и знакомство с производством. ЛУКОЙЛ дал такую возможность нашим студентам. Учебно-ознакомительная поездка очень своевременна и ценна для наших студентов, так как они изучают современные направления по возобновляемым источникам. Очень интересно, полезно и познавательно. Тем более, что у ребят была возможность общения с работающим на станции персоналом, посетить диспетчерскую. Данная поездка в Волгоград – новый познавательный проект, хотелось бы и дальше такие проекты реализовывать и вовлекать в будущем студентов в работу», - отметила зам. заведующего кафедрой ВИЭ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина Рената Мингалеева.

«В будущем я хотел бы связать свою работу с солнечной энергетикой, для меня это первый опыт посещения подобной станции. Много полезной информации получил. Например, у меня было много вопросов по поводу обустройства опорной конструкции. В частности, как это реализовано, какие используются технические решения. И я, благодаря такой поездке, получил для себя всю исчерпывающую  информацию. Готов приехать еще не раз», - рассказал студент кафедры ВИЭ Владислав Карпов.
По мнению Владимира Гончарова – начальника отдела эксплуатации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», посещение солнечной электростанции позволило студентам убедиться в практической значимости получаемых на кафедре ВИЭ знаний: «Мы показали нашим гостям из Москвы используемое оборудование, ознакомили с блоком инверторных станций и их назначением, рассказали об основных технических характеристиках фотоэлектрических модулей. Думаю, что смогли вдохновить их на будущие перспективы в своей работе, а для кого-то и сделать достойный дипломный проект. Спасибо студентам за их живой интерес и активное участие в экскурсии».  
Кроме того, руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» организовало для студентов экскурсию по объектам завода с ознакомлением с технологическими установками и их основными характеристиками.


Справка. Кафедра возобновляемых источников энергии создана на основании совместного приказа ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина №399/155П от 29 августа 2017 года. Кафедру возглавляет доктор экономических наук, профессор В.А. Зубакин.

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