В Волгоградской области теще чиновника пришлось покинуть «теплое местечко»

Борьба с коррупцией 18.10.2018 09:37
3918 12
18.10.2018 09:37
По требованию прокуратуры Котовского района теща чиновника покинула должность директора муниципального досугового центра. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре региона, в августе текущего года глава Бурлукского сельского поселения назначил на должность директора учреждения культуры 51-летнюю мать своей супруги. При этом соответствующего образования и стажа работы, дающего право на занятие должности руководителя муниципального учреждения, женщина не имеет.
Более того, глава поселения, как непосредственный руководитель, определяет должностной оклад руководителя учреждения, решает вопросы о выплате ей премий. В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции мер по урегулированию конфликта интересов не принималось.
По итогам проверки прокуратурой Котовского района в адрес администрации Бурлукского сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений. В настоящее время женщина освобождена от должности.
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