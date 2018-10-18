В Волгоградской области теще чиновника пришлось покинуть «теплое местечко»





По требованию прокуратуры Котовского района теща чиновника покинула должность директора муниципального досугового центра. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре региона, в августе текущего года глава Бурлукского сельского поселения назначил на должность директора учреждения культуры 51-летнюю мать своей супруги. При этом соответствующего образования и стажа работы, дающего право на занятие должности руководителя муниципального учреждения, женщина не имеет.

Более того, глава поселения, как непосредственный руководитель, определяет должностной оклад руководителя учреждения, решает вопросы о выплате ей премий. В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции мер по урегулированию конфликта интересов не принималось.

По итогам проверки прокуратурой Котовского района в адрес администрации Бурлукского сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений. В настоящее время женщина освобождена от должности.







