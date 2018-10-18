Происшествия

В Волгоградской области три иномарки и МАЗ сгорели из-за неисправной проводки

Происшествия 18.10.2018 09:15
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18.10.2018 09:15


Короткое замыкание электрической проводки стало причиной возгорания накануне вечером в Волгограде автомобиля "КИА Спортаж". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию МЧС России по региону, автомобиль 2009 года выпуска загорелся прямо на дороге в Дзержинском районе. Машина полностью сгорела за несколько минут. 
Неисправная электропроводка стала причиной возгорания еще трех автомобилей этим же вечером. Так, в Городищенском районе в посёлке Разгуляевка горел автомобиль МАЗ 1978 года выпуска на площади 4 кв.м. В Кировском районе на улице 64 Армии тушили автомобиль "Митсубиси Паджеро" 1999 года выпуска и "Киа Спектра" 2007 года выпуска по всей площади. Погибших и пострадавших нет.
Фото "Жесть Волгограда", Вконтакте.

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