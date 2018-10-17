Общество

Волгоградский губернатор возложил цветы к стеле города Керчь на Мамаевом кургане

Общество 17.10.2018 19:56
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17.10.2018 19:56


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшей сегодня трагедией в политехническом колледже города Керчь. Как сообщает ИА «Высота 102», в телеграмме, направленной главе республики Крым Сергею Аксенову, губернатор Волгоградской области передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Он отметил, что особенно тяжело осознавать гибель совсем молодых людей и подростков. Глава региона также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Андрей Бочаров в память о жертвах трагедии возложил цветы к стеле города-героя Керчь на Мамаевом кургане в Волгограде.
Сегодня днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, погибли 19 человек, более 50 пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», в тот же день было переквалифицировано на статью «Убийство». В Крыму объявлен трехдневный траур.  

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