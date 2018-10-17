Бюджетное послание услышат депутаты из уст губернатора Волгоградской области

Политика 17.10.2018 17:58
1245 23
17.10.2018 17:58
О том, сойдется ли в 2019 году дебет с кредитом у администрации Волгоградской области, губернатор Андрей Бочаров расскажет депутатам. Как сообщает ИА «Высота 102», завтра, 18 октября, народные избранники готовятся выслушать своеобразное бюджетное послание из уст главы региона.
Первым вопросом повестки дня заседания значится парламентский час, посвященный основным параметрам бюджета региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. С докладом на эту тему также выступит первый вице-губернатор – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев. Ожидается, что он озвучит сухие цифры и факты, дающие представление о проекте главного финансового документа региона. От губернатора депутаты традиционно ожидают пламенной речи и ответа на главный вопрос: что делать и как двигаться вперед в новом 2019 году.
Также на заседании облдумы законодатели рассмотрят поправки в Социальный кодекс региона, расширяющие перечень льгот и преференций гражданам, утвердят прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Кроме того, думцы присвоят звание «Почетный гражданин Волгоградской области» руководителю Союза комсомольских поколений Галине Хорошевой, писателю Борису Екимову и президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.
Реклама
Популярное по теме
04.10.2018 15:17
12931 41
18.09.2018 16:38
9480 46
Главный по спорту чиновник Волгограда ушла в отставку13.10.2018 10:35
В Волгоградской гордуме депутат-новичок просит бюджетные деньги на "вождя мирового пролетариата"11.10.2018 14:23
В Волгоградской гордуме не все избранные от "ЕР" депутаты вступили во фракцию11.10.2018 11:06
Застой в совете: как первый вице-губернатор Волгоградской области не дождался от общественности свежих идей09.10.2018 18:06
Мэрия Волгограда «отдала» Ворошиловскому району нового главу05.10.2018 10:04
Пошел на повышение: Экс-глава Городища стал главным по транспорту в Волгоградской области04.10.2018 15:17
Возвращается в Волгоград? : Глава Городища Сивоконь неожиданно ушел с поста03.10.2018 17:35
Совфед РФ одобрил пенсионную реформу с молчаливого согласия волгоградских сенаторов03.10.2018 12:46
Запутались в оценке: Волгоградские коммунисты вспомнили про «грязные» выборы02.10.2018 10:46
Тайна за семью печатями: Волгоградская облдума не хочет рассказывать о пенсиях депутатов02.10.2018 07:58
Молодого замглавы администрации Волгограда "заМАНили" на бывшую работу26.09.2018 10:34
Из полей доносится печаль: власти Волгоградской области тревожат беспризорные земли23.09.2018 16:13
Очередной запрос о пенсиях депутатов направила в Волгоградскую облдуму редакция ИА «Высота 102»21.09.2018 10:59
«На пенсионной волне»: в Волжской гордуме коммуниста посадили на оклад20.09.2018 09:04
Депутаты Волгоградской гордумы разобрали комитетские портфели19.09.2018 14:25
Реклама