Политика

Бюджетное послание услышат депутаты из уст губернатора Волгоградской области

Политика 17.10.2018 17:58
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17.10.2018 17:58


О том, сойдется ли в 2019 году дебет с кредитом у администрации Волгоградской области, губернатор Андрей Бочаров расскажет депутатам. Как сообщает ИА «Высота 102», завтра, 18 октября, народные избранники готовятся выслушать своеобразное бюджетное послание из уст главы региона. 
Первым вопросом повестки дня заседания значится парламентский час, посвященный основным параметрам бюджета региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. С докладом на эту тему также выступит первый вице-губернатор – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев. Ожидается, что он озвучит сухие цифры и факты, дающие представление о проекте главного финансового документа региона. От губернатора депутаты традиционно ожидают пламенной речи и ответа на главный вопрос: что делать и как двигаться вперед в новом 2019 году.
Также на заседании облдумы законодатели рассмотрят поправки в Социальный кодекс региона, расширяющие перечень льгот и преференций гражданам, утвердят прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Кроме того, думцы присвоят звание «Почетный гражданин Волгоградской области» руководителю Союза комсомольских поколений Галине Хорошевой, писателю Борису Екимову и президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.

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