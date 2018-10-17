Аналитика

Московский генподрядчик волгоградского объекта ЧМ -2018 придержал федеральные деньги

Аналитика 17.10.2018 20:03
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17.10.2018 20:03

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: скандал за скандалом вокруг ремонта бассейна у «Волгоград Арены», УК ускорилась после «пинка», культурный отрыв от суровой волгоградской действительности и другие темы дня.


Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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