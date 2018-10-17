В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: скандал за скандалом вокруг ремонта бассейна у «Волгоград Арены», УК ускорилась после «пинка», культурный отрыв от суровой волгоградской действительности и другие темы дня.







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