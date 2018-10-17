Культура 17.10.2018 16:50
959 0
17.10.2018 16:50
Оторваться от бренной действительности и погрузиться в упоительную атмосферу французских замков и старинных русских усадеб предлагает Волгоградский музей имени Машкова. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в галерее на проспекте Ленина,21 открылась выставка «Из Марьино во Францию», в которой представлено около 100 работ.
Идея этого проекта, как рассказала информагентству искусствовед музейно-выставочного центра «Петербургский художник» Анастасия Гафарова, принадлежит петербургскому коллекционеру и меценату Галине Степановой. В 2008 году она выкупила и стала восстанавливать бывшую усадьбу Строгановых-Галицыных в Марьино, находившуюся в глубоком запустении. В 2014 году ей пришла идея приглашать в усадьбу для работы молодых художников. Авторов самых лучших картин, на которых были запечатлены интерьеры дома и романтичные пейзажи приусадебного парка, коллекционер отправила во Францию. Живописцам представилась возможность писать картины на берегу реки Луары или в Северной Нормандии.
Все художники – последователи реалистической, академической школы живописи, выпускники академии художеств имени Репина. Представленные на выставке работы объединяют нотки экспрессионизма. Извилистые дорожки, тихий умиротворенный осенний лес, уединенные уголки парков – выставка «От Марьино до Франции» дает возможность сбежать на миг от городской суеты и затеряться в тенистых аллеях близ французских замков и русских усадеб. Выставка открыта до 2 декабря.
Реклама
Популярное по теме
07.10.2018 20:15
10359 0
05.10.2018 12:21
6322 4
25.09.2018 16:01
5992 7
Назад к истории: строители начали крушить «новодел» в здании пожарной каланчи в центре Волгограда12.10.2018 12:54
Новый дирижер Волгоградской областной филармонии открыл новый сезон07.10.2018 20:15
Скоро станет музеем: Знаменитую пожарную каланчу в Волгограде одевают в леса05.10.2018 12:21
Культурное наследие: В Волгоградской области назвали территории народных художественных промыслов02.10.2018 09:02
На 90-летие Ольховского района Волгоградской области открыли местную "ВДНХ"30.09.2018 09:06
Евровидение наоборот: волгоградские фольклористы показали класс на международном фестивале в Санкт-Петербурге28.09.2018 16:51
Малая родина: Историческую Бекетовку в Волгограде предлагают сделать музеем под открытым небом25.09.2018 16:01
Волгоградские артисты споют на фестивале в Санкт-Петербурге перед Валентиной Терешковой25.09.2018 13:35
Возвращение Золотой Орды: в Волгограде откроют выставку с редкими экспонатами25.09.2018 10:50
На фестивале в музее-заповеднике «Старая Сарепта» волгоградцам покажут горчичную птицу счастья22.09.2018 09:21
Назначен новый директор музея-заповедника «Сталинградская битва»05.09.2018 15:51
Всемирно известной стоянкой первобытного человека в Волгограде заинтересовались ученые Санкт-Петербурга30.08.2018 12:33
В Волгограде стены Александро-Невского собора распишут 40 мастеров20.08.2018 17:03
Коллективу волгоградского НЭТа представили нового худрука20.08.2018 13:35
На арбузном фестивале в Камышине Волгоградской области пройдут съемки телепередачи «Играй, гармонь»20.08.2018 13:31
Реклама