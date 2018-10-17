



Оторваться от бренной действительности и погрузиться в упоительную атмосферу французских замков и старинных русских усадеб предлагает Волгоградский музей имени Машкова. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в галерее на проспекте Ленина,21 открылась выставка «Из Марьино во Францию», в которой представлено около 100 работ.

Идея этого проекта, как рассказала информагентству искусствовед музейно-выставочного центра «Петербургский художник» Анастасия Гафарова, принадлежит петербургскому коллекционеру и меценату Галине Степановой. В 2008 году она выкупила и стала восстанавливать бывшую усадьбу Строгановых-Галицыных в Марьино, находившуюся в глубоком запустении. В 2014 году ей пришла идея приглашать в усадьбу для работы молодых художников. Авторов самых лучших картин, на которых были запечатлены интерьеры дома и романтичные пейзажи приусадебного парка, коллекционер отправила во Францию. Живописцам представилась возможность писать картины на берегу реки Луары или в Северной Нормандии.





Все художники – последователи реалистической, академической школы живописи, выпускники академии художеств имени Репина. Представленные на выставке работы объединяют нотки экспрессионизма. Извилистые дорожки, тихий умиротворенный осенний лес, уединенные уголки парков – выставка «От Марьино до Франции» дает возможность сбежать на миг от городской суеты и затеряться в тенистых аллеях близ французских замков и русских усадеб. Выставка открыта до 2 декабря.



