Здравоохранение

«Волгоград Арена» впервые принимает неспортивное мероприятие

Здравоохранение 17.10.2018 16:19
1952 9
17.10.2018 16:19


На стадионе «Волгоград Арена», где прошли матчи группового этапа чемпионата мира по футболу, впервые организованы специализированные выставки. Как сообщает ИА «Высота 102», в подтрибунных помещениях «Волгоград Арены» в течении трех дней будут работать выставки на тему медицины и здравоохранения.
Выбор стадиона в качестве площадки для проведения мероприятия нового формата сделан не случайно, а продиктован концепцией наследия ЧМ-2018. Изначально предусмотрено, что на спортивных объектах должны проходить культурно-зрелищные мероприятия. 
В рамках выставки, проходящей на "Волгоград Арене", запланированы различные научно-практические конференции по основным медицинским направлениям, организованные при официальной поддержке комитета здравоохранения Волгоградской области, совместно с ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России. 

Жители Волгограда на стадионе смогут пройти различного рода диагностические процедуры. Специально для этого на выставочной площадке в первый день будет организована работа мобильного флюорографа, лаборатории мобильных диагностических центров и лечебно-профилактического модуля «Диагностика». В первый и второй день в зоне диагностики можно будет пройти обследование и получить консультации у врачей кардиолога и эндокринолога, а также у специалистов кабинета медицинской профилактики. 
Сразу после окончания выставки стадион «Волгоград Арена» примет домашнюю игру «Ротора» с «Мордовией». Матч состоится в субботу, 20 октября.

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