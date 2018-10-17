«Волгоград Арена» впервые принимает неспортивное мероприятие

Здравоохранение 17.10.2018 16:19
1952 9
17.10.2018 16:19
На стадионе «Волгоград Арена», где прошли матчи группового этапа чемпионата мира по футболу, впервые организованы специализированные выставки. Как сообщает ИА «Высота 102», в подтрибунных помещениях «Волгоград Арены» в течении трех дней будут работать выставки на тему медицины и здравоохранения.
Выбор стадиона в качестве площадки для проведения мероприятия нового формата сделан не случайно, а продиктован концепцией наследия ЧМ-2018. Изначально предусмотрено, что на спортивных объектах должны проходить культурно-зрелищные мероприятия.
В рамках выставки, проходящей на "Волгоград Арене", запланированы различные научно-практические конференции по основным медицинским направлениям, организованные при официальной поддержке комитета здравоохранения Волгоградской области, совместно с ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России.
Жители Волгограда на стадионе смогут пройти различного рода диагностические процедуры. Специально для этого на выставочной площадке в первый день будет организована работа мобильного флюорографа, лаборатории мобильных диагностических центров и лечебно-профилактического модуля «Диагностика». В первый и второй день в зоне диагностики можно будет пройти обследование и получить консультации у врачей кардиолога и эндокринолога, а также у специалистов кабинета медицинской профилактики.
Сразу после окончания выставки стадион «Волгоград Арена» примет домашнюю игру «Ротора» с «Мордовией». Матч состоится в субботу, 20 октября.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 08:25
2493 0
03.10.2018 13:47
1526 9
12.10.2018 15:56
3590 6
Жители Волгоградской области определят лауреатов народной премии в области медицины15.10.2018 11:41
Здравоохранение 15.10.2018 11:41
5727 9 Обсудить
Мичиган, Сингапур, Колорадо: в Волгоградской области готовятся к сезону гриппа14.10.2018 08:25
Здравоохранение 14.10.2018 08:25
2493 0 Обсудить
В Волгоградской области назначили нового главврача Нехаевской ЦРБ12.10.2018 15:56
Здравоохранение 12.10.2018 15:56
3590 6 Обсудить
Новые главврачи назначены в двух больницах Волгоградской области09.10.2018 20:02
Здравоохранение 09.10.2018 20:02
8793 2 Обсудить
В Волгограде железнодорожная больница приглашает на бесплатную диагностику09.10.2018 10:13
Здравоохранение 09.10.2018 10:13
1589 0 Обсудить
О спасении «утопающих»: В Волгоградской области обсудили здоровье и смертность мужчин03.10.2018 16:30
Здравоохранение 03.10.2018 16:30
7731 14 Обсудить
Все на прививку: Волгоградская область предохраняется от гриппа03.10.2018 13:47
Здравоохранение 03.10.2018 13:47
1526 9 Обсудить
Узнай свой ВИЧ-статус: волгоградцы проходят бесплатное тестирование03.10.2018 11:53
Здравоохранение 03.10.2018 11:53
1454 0 Обсудить
Вопрос жизни и смерти: Волгоградский онкодиспансер готовится принять высокотехнологичные аппараты14.09.2018 09:49
Здравоохранение 14.09.2018 09:49
11986 3 Обсудить
Жителей Волгограда косит лихорадка Западного Нила05.09.2018 13:56
Здравоохранение 05.09.2018 13:56
12376 6 Обсудить
В Волжском уволен главврач больницы имени Фишера04.09.2018 13:06
Здравоохранение 04.09.2018 13:06
14161 0 Обсудить
В Волгограде корью заразились трое сотрудников МВД03.09.2018 10:19
Здравоохранение 03.09.2018 10:19
5480 6 Обсудить
В Волгоградском уронефрологическом центре подняли с постели пациентку с раком почки30.08.2018 11:08
Здравоохранение 30.08.2018 11:08
6027 2 Обсудить
В Волгограде хирурги-онкологи проводят высокотехнологичные операции уровня столичных и зарубежных клиник30.08.2018 08:35
Здравоохранение 30.08.2018 08:35
12571 0 Обсудить
Врачи назвали успешной проведенную операцию волгоградке, для которой сын-школьник искал лекарства28.08.2018 18:01
Здравоохранение 28.08.2018 18:01
4684 0 Обсудить
Реклама