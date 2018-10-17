Глава Волгограда назвал дату начала отопительного сезона

Общество 17.10.2018 15:31
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17.10.2018 15:31
Сегодня глава Волгограда Виталий Лихачев сообщил, когда в Волгограде стартует отопительный сезон, сообщает ИА "Высота 102".
"Согласно прогнозу погоды с понедельника ожидается похолодание. Если этот прогноз подтвердится, необходимо в понедельник же начать отапливать дома волгоградцев",- отметил глава Волгограда в ходе инспекции реконструируемых сетей коммунальной инфраструктуры города.
По его словам, коммунальное хозяйство Волгограда полностью готово к подаче тепла потребителям - специалисты модернизировали, реконструировали и построили более 500 объектов. Но проводя масштабные работы на подземных коммуникациях, нельзя забывать и о комфорте жителей",- подчеркнул Виталий Лихачев.
По информации мэрии, в прошлом году городские власти также начали отопительный сезон одновременно с первыми днями похолодания. В настоящее время готовность к зиме обеспечена по всем 199 муниципальным и ведомственным котельным, к зимнему периоду готовы городской жилой фонд и социальные учреждения. С 5 октября в Волгограде по заявкам руководителей ведется подтопка больниц, детских садов и школ - в настоящее время тепло получают 182 объекта объектов, в том числе 105 детских садов и 52 стационаров.
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