Происшествия

«Трупов полно»: в Керчи террористы взорвали колледж

Происшествия 17.10.2018 14:57
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17.10.2018 14:57



Взрыв прогремел сегодня около 12 часов дня в здании политехнического колледжа в городе Керчь Республики Крым, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на национальный антитеррористический комитет. По предварительным данным погибли не менее 13 человек, около 50 ранены, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются.
На место происшествия сразу прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория была оцеплена, проведена эвакуация находившихся в здании граждан. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СКР Светлана Петренко, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).
В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после этого следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва. Сейчас следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося. На видео kerch.com.ru директор колледжа Ольга Гребенникова, которая уехала из учебного заведения незадолго до взрыва, рассказывает о произошедшей трагедии - как неизвестный убивал учащихся. 



Фото kerch.com.ru

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