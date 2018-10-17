«Трупов полно»: в Керчи террористы взорвали колледж









На место происшествия сразу прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория была оцеплена, проведена эвакуация находившихся в здании граждан. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СКР Светлана Петренко, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).







Фото kerch.com.ru В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после этого следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва. Сейчас следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося. На видео kerch.com.ru директор колледжа Ольга Гребенникова, которая уехала из учебного заведения незадолго до взрыва, рассказывает о произошедшей трагедии - как неизвестный убивал учащихся.

Взрыв прогремел сегодня около 12 часов дня в здании политехнического колледжа в городе Керчь Республики Крым, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на национальный антитеррористический комитет. По предварительным данным погибли не менее 13 человек, около 50 ранены, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются.