



До 5 лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Волгограда за смертельное ДТП в Калачевском районе области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, волгоградец обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По материалам дела, 7 августа этого года самосвал, которым управлял обвиняемый, совершил ДТП с мотоциклом. За рулем двухколесного транспортного средства был 14-летний подросток, его госпитализировали с телесными повреждениями. На месте происшествия погиб 14-летний пассажир мотоцикла, который получил в ДТП серьезную травму головы. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Обвиняемый вину полностью признал.



