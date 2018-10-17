Расследования 17.10.2018 13:33
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17.10.2018 13:33
До 5 лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Волгограда за смертельное ДТП в Калачевском районе области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, волгоградец обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По материалам дела, 7 августа этого года самосвал, которым управлял обвиняемый, совершил ДТП с мотоциклом. За рулем двухколесного транспортного средства был 14-летний подросток, его госпитализировали с телесными повреждениями. На месте происшествия погиб 14-летний пассажир мотоцикла, который получил в ДТП серьезную травму головы. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Обвиняемый вину полностью признал.
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