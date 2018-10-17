Генподрядчик объекта ЧМ-2018 бьет рекорды по неплатежам волгоградским строителям





7,2 млн рублей отсудил у генподрядчика объекта ЧМ-2018 в Волгограде поставщик оборудования для бассейна. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение в отношении ООО «Дизайн-сервис» вынес арбитражный суд Москвы. У ответчика есть время на обжалование судебного акта.

Напомним, как ранее передавало информагентство, столичная фирма «Дизайн-сервис» является генеральным подрядчиком капитального ремонта бассейна «Спартак», расположенного рядом со стадионом «Волгоград Арена». Работы выполняются по заказу собственника здания ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которое строило и футбольную арену. На реконструкцию бассейна генподрядчику по госконтрактам было выделено порядка 400 млн рублей. Накануне «Высоте 102» стало известно, что подрядчики, работающие на объекте, уже несколько месяцев практически не получают деньги за выполненные работы. Только один предприниматель заявил о наличии у «Дизайн-Сервиса» перед ним задолженности в сумме 8 млн рублей. Всего на объекте работает порядка восьми подрядных организаций. При этом пресс-служба заказчика работ, ФГУП «Спорт-Ин», сообщила информагентству, что генеральный подрядчик своевременно получает финансирование.

В ряду с остальными фирмами, которые ждут оплаты от «Дизайн-Сервиса», оказалось и ООО «Торговый дом «Бассейны и сауны», обратившееся в московский арбитраж. Общая сумма контракта, заключенного на поставку оборудования для бассейна между сторонами, составила 28 млн рублей. Почти 7 млн рублей из этой суммы волгоградская фирма, выполнив свои обязательства, так и не получила. Письменные претензии и призывы погасить долг генподрядчик проигнорировал. После чего компания «ТД «Бассейны и сауны» обратилась в суд.

Сдача бассейна в эксплуатацию запланирована на конец 2018 года. Между тем, по мнению строителей, работающих на объекте, из-за перебоев с финансированием завершить работы к этому сроку едва ли возможно.



