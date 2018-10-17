Расследования

Покатались на "буханке": в Волгограде угонщики старенького УАЗа выслушали приговор

Расследования 17.10.2018 11:33
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17.10.2018 11:33


Трое жителей Волгограда приговорены к условным срокам за угон отечественного микроавтобуса. Как сообщает ИА "Высота 102", Советский районный суд признал всех подсудимых виновными в неправомерном завладении автомобиля без цели хищения. 
Следствием и судом установлено, что трое волгоградцев  совершили угон автомобиля марки "УАЗ 2206", стоимостью 100 тысяч рублей. В народе этот автомобиль, запущенный в серийное производство еще в 1985 году, в народе называют "буханка" или "батон" из-за специфической формы кузова и канавки на крыше.
Угонщики, прокатившись на "буханке", через некоторое время бросили автомобиль в связи с его неисправностью. За это преступление каждый получил по 2 года лишения свободы условно.

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