«Осенний фестиваль недвижимости Метрбум 2018» поможет решить квартирный вопрос за один день

Экономика 17.10.2018 11:26 Реклама
784 0
17.10.2018 11:26
«Осенний фестиваль недвижимости Метрбум 2018» — настоящий праздник для тех, кто планирует приобрести квартиру. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, только 20 октября с 10.00 до 19.00 в Ворошиловском торговом центре будут представлены ведущие компании-застройщики, страховые компании, агентства недвижимости: «Микрорайон Долина», ГК «Волгострой», СК «Пересвет-Юг», «Ваш выбор», «ГалаГрупп», «Приволжтрансстрой», ГК «Река», ЖК «Апрель», «Ингосстрах», во главе с флагманом в мире ипотеки и кредитования ПАО «Сбербанк».
«Метрбум» — это уникальная возможность в одно время и в одном месте:
— выбрать и оформить заявку на приобретение квартиры у застройщика без посредников и со скидками;
— уточнить для себя все нюансы и развеять сомнения, получить помощь в выборе жилья и оформлении документов;
— получить консультации специалистов Сбербанка, ответы на ваши вопросы «здесь и сейчас», а также подобрать оптимальную программу ипотечного кредитования.
Для юных посетителей предусмотрены увлекательные мастер-классы, веселые активности, конкурсы, розыгрыши с подарками и призами, интерактивное фотозеркало.
Посещение фестиваля — совершенно бесплатно.
«Осенний фестиваль недвижимости Метрбум 2018»
20 октября, с 10.00 – 19.00,
Ворошиловский Торговый Центр, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б, Волгоград.
@metrbumvlg
#метрбумволгоград
ВК metrbumvlg
Предложения Сбербанка
Выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение кредита в Сбербанке теперь можно и онлайн: на сайте www.domclick.ru или с помощью мобильного приложения «ДомКлик» , плюс вы можете приобрести жилую недвижимость на первичном рынке, как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.
Ставка по кредиту Сбербанка действует в размере от 6%*(льготная ставка «Ипотеки с господдержкой» действует три года для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 01.01.2018г. по 31.12.2022 г., и пять лет в случае рождения третьего ребёнка в тот же период.
Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлён в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребёнок.)
*Подробности вы можете узнать на сайте Сбербанка Ипотечные кредиты и у специалистов банка непосредственно на «Метрбум 2018».
ПАО Сбербанк. Ген. Лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г
Реклама
Популярное по теме
09.10.2018 13:33
9866 33
04.10.2018 14:22
9514 12
Праздник за 750 тысяч рублей: фермерам Волгоградской области покажут фильм об их движении вперед и подарят хрусталь17.10.2018 08:57
«Золотая осень»: «Сады Придонья» представили очередную новинку16.10.2018 13:33
Тайм-аут: В Волгоградской области отозвали законопроект о переходе на кадастровую оценку имущества граждан16.10.2018 12:22
Делегация Волгоградской области вернулась с "Золотой осени" с россыпью медалей16.10.2018 09:24
В Волгоградской области семьи с детьми тратят меньше бездетных15.10.2018 17:35
Предприятия Гремячинского ГОКа реорганизуют для работы по новой схеме15.10.2018 13:09
В Волгоградской области стали бережнее использовать недра Светлоярского месторождения поваренной соли и бишофита15.10.2018 11:08
В Волгоградской области за месяц безработными стали 1,5 тыс человек14.10.2018 17:10
В Волгоградской области иностранцы в 2019 году будут платить за патент больше14.10.2018 12:10
Селяне из Волгоградской области блеснули на «Золотой осени – 2018»13.10.2018 20:57
ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6 п.п.12.10.2018 12:31
Верховный суд поставил точку в споре мэрии Волгограда и бывшего собственника зданий у автовокзала11.10.2018 13:50
Гремячинский ГОК строит свою железнодорожную станцию «Волга-Калий»11.10.2018 11:27
Фонд капремонта Волгоградской области добился включения строительной организации в реестр недобросовестных подрядчиков10.10.2018 10:11
Споткнулись о ларёк: гордуму Волгограда УФАС уличило в ограничении конкуренции09.10.2018 19:52
Реклама