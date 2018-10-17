Экономика

«Осенний фестиваль недвижимости Метрбум 2018» поможет решить квартирный вопрос за один день

Экономика 17.10.2018 11:26 Реклама
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17.10.2018 11:26


«Осенний фестиваль недвижимости Метрбум 2018» — настоящий праздник для тех, кто планирует приобрести квартиру. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, только 20 октября с 10.00 до 19.00 в Ворошиловском торговом центре будут представлены ведущие компании-застройщики, страховые компании, агентства недвижимости: «Микрорайон Долина», ГК «Волгострой», СК «Пересвет-Юг», «Ваш выбор», «ГалаГрупп», «Приволжтрансстрой», ГК «Река», ЖК «Апрель», «Ингосстрах», во главе с флагманом в мире ипотеки и кредитования ПАО «Сбербанк». 

«Метрбум» — это уникальная возможность в одно время и в одном месте:
— выбрать и оформить заявку на приобретение квартиры у застройщика без посредников и со скидками;
— уточнить для себя все нюансы и развеять сомнения, получить помощь в выборе жилья и оформлении документов;
— получить консультации специалистов Сбербанка, ответы на ваши вопросы «здесь и сейчас», а также подобрать оптимальную программу ипотечного кредитования.
Для юных посетителей предусмотрены увлекательные мастер-классы, веселые активности, конкурсы, розыгрыши с подарками и призами, интерактивное фотозеркало.
Посещение фестиваля — совершенно бесплатно.
«Осенний фестиваль недвижимости Метрбум 2018»
20 октября, с 10.00 – 19.00,
Ворошиловский Торговый Центр, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б, Волгоград.
@metrbumvlg
#метрбумволгоград
ВК metrbumvlg 

Предложения Сбербанка
Выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение кредита в Сбербанке теперь можно и онлайн: на сайте www.domclick.ru или с помощью мобильного приложения «ДомКлик» , плюс вы можете приобрести жилую недвижимость на первичном рынке, как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.
Ставка по кредиту Сбербанка действует в размере от 6%*(льготная ставка «Ипотеки с господдержкой» действует три года для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 01.01.2018г. по 31.12.2022 г., и пять лет в случае рождения третьего ребёнка в тот же период.
Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлён в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребёнок.) 
*Подробности вы можете узнать на сайте Сбербанка Ипотечные кредиты и у специалистов банка непосредственно на «Метрбум 2018».
ПАО Сбербанк. Ген. Лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г

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