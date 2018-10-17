Телефонный мошенник из Волгограда осужден за обман пенсионеров в Ростовской области

Расследования 17.10.2018 09:40
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17.10.2018 09:40
К 3 годам колонии строгого режима осужден в Волгограде 27-летний гражданин Азербайджана Рамин Джафаров за обман пенсионеров из Ростовской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Джафаров с августа 2017 по февраль 2018 года осуществлял звонки на абонентские номера жителей Ростовской области. Представляясь им близким родственником, молодой человек сообщал, что попал в беду и ему срочно необходимы деньги.
Доверчивые граждане перечисляли на карту злоумышленника денежные средства в сумме от 10 до 45 тысяч рублей. Всего жертвами мошенника стали девять пенсионеров, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 165 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г. Волгограду. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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