В Волгограде сгорел Lexus

Происшествия 17.10.2018 09:08
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17.10.2018 09:08
Автомобиль Lexus 2010 года выпуска сгорел этой ночью в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС, сообщение о возгорании иномарки на улице Грушевская поступило в оперативные службы в 2:34. Машина горела на площади 6 кв. метров. Потушить огонь пожарные смогли за 12 минут. О причинах возгорания ничего не сообщается. Как стало известно ИА "Высота 102", машина загорелась в результате поджога.
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