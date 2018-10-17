Праздник за 750 тысяч рублей: фермерам Волгоградской области покажут фильм об их движении вперед и подарят хрусталь
Экономика 17.10.2018 08:57
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17.10.2018 08:57
Комитет сельского хозяйства готовит праздник лучшим фермерам Волгоградской области за 750 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, по итогам электронного аукциона будет найден подрядчик для проведения торжеств, приуроченных к Дню работника сельского хозяйства.
За 750 тысяч рублей особо отличившихся аграриев ждет концертная программа с выступлением местных коллективов и награждение. 15 лучшим предприятиям АПК вручат хрустальные кубки, подарят наручные часы с российским триколором и значки передовиков производства, которых будет 66 человек. От будущего подрядчика также требуется организовать проведение ярмарки товаропроизводителей, конкурса муниципальных образований «Каравай -2018» и выставки научных достижений.
В ходе торжественного концерта труженикам поля покажут девятиминутный фильм об их собственных достижениях и движении агропромышленного комплекса региона вперед. Подготовка видео включена в сметную стоимость госзаказа. В ролике должны раскрываться несколько важных тем. В частности, должно сообщаться о том, что «по инициативе губернатора Волгоградской области, начиная с 2014 года ведется активная работа по переводу АПК на интенсивный путь развития». Кроме того, фермерам расскажут и покажут, как регион выходит на новый уровень: «из крупного производителя становится одним из основных экспортеров» и «подтверждает высокий статус всероссийского огорода».
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