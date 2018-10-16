Аналитика

Сроки ремонта бассейна у «Волгоград Арены» на грани срыва: строителям не платят

Аналитика 16.10.2018 19:52
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16.10.2018 19:52




В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: скандал на объекте ЧМ-2018, решительно настроенные обманутые дольщики, засиявший бронзовый Ленин и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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