Федеральные новости

ЧМ-2018 принес российской экономике 952 миллиарда рублей

Федеральные новости 16.10.2018 16:04
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16.10.2018 16:04


Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013–2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1% годового ВВП страны. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на исследование оргкомитета турнира.
Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.
"Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013–2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1% годового ВВП России. Несмотря на то, что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017–2018 годы. В эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достиг 0,4% годового показателя", - говорится в отчете.
По данным отчета, на подготовку и проведение турнира Россия потратила 688 миллиардов рублей, а "79% общего эффекта было обусловлено влиянием инвестиций и операционных расходов, что составляет 751 миллиард рублей, а основная доля эффекта от инвестиций и расходов пришлась на период с 2016 по 2017 год".
"В пятилетней перспективе влияние ЧМ-2018 оценивается 
в 150–210 миллиардов рублей в год, что сопоставимо с эффектом, наблюдаемым во время подготовки и проведения чемпионата. Ожидается, что около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 придется на развитие туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций", - добавили в оргкомитете.
Суммарное влияние чемпионата мира на ВВП России превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии.

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