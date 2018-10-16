Слушателей «Азбуки интернета» научат видеообщению





Новый обучающий модуль «Видеообщение в интернете» – очередная, седьмая часть расширенного курса программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука Интернета». Он содержит обзор программ, предназначенных для общения в интернете по видеосвязи, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.

Модуль представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения людей, уже освоивших базовые навыки и стремящихся расширить свои знания, использовать больше возможностей, предоставляемых интернетом.

Изучая дополнительный курс, слушатели ознакомятся с наиболее популярными программами для видеообщения, узнают, как их установить, чем они отличаются, какие полезные функции предоставляют, а также повторят свои знания о безопасной работе в интернете в целом и при совершении видеозвонков в частности.

азбукаинтернета.рф . Расширенный курс программы «Азбука интернета» разрабатывается «Ростелекомом» и Пенсионным Фондом России на протяжении уже нескольких лет, постоянно пополняется новыми модулями по наиболее востребованным темам. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале

Здесь же размещены:

• электронная версия базового учебника;

• все выпущенные модули расширенного курса;

• полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса – методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку курса.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей интернета старшего возраста.



