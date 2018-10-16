Волгоград вечерний: большой город на пороге ночи

Общество 16.10.2018 18:13
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16.10.2018 18:13
В Волгограде наступил очередной вечер. Повсюду зажигаются фонари, включается подсветка зданий, мигают фары автомобилей. Начинают светиться окна домов - каждое по-особенному. Люди спешат с работы и учебы, надеясь добраться домой пораньше. Вечерний город и его жители - в фоторепортаже ИА «Высота 102»
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