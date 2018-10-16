Волгоградцу грозит год лишения свободы за взятку в 400 рублей





Житель Волгограда предстанет перед судом по обвинению в мелком взяточничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" в транспортной прокуратуре, 48-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.

По данным следствия, в конце сентября этого года он распивал спиртное на территории волгоградского речного порта, за что был задержан сотрудниками линейного отдела полиции. Когда его доставили в отделение, находящееся в речпорту, он предложил 400 рублей полицейскому. За эту сумму задержанный просил не составлять в отношении него административный протокол за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах. Сотрудник полиции от денег отказался, а мужчина стал фигурантом уже уголовного дела, возбужденного за покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).



