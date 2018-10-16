



Водитель и двое пассажиров "ВАЗ-21150" пострадали сегодня в результате дорожного происшествия на автодороге г. Урюпинск - х. Дубовский. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, житель Урюпинского района, который был за рулем авто, не справился с управлением, выехал на правую обочину по ходу движения, где совершил опрокидывание автомобиля в кювет.

В Урюпинскую ЦРБ с места происшествия были доставлены три человека: водитель и двое пассажиров с множественными ушибами и переломами.



