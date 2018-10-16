Общество 16.10.2018 14:16
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16.10.2018 14:16
Сегодня утром сотрудников инспекции Госстройнадзора Волгоградской области встречал одиночный пикет, организованный дольщиками ЖК «Династия». Как сообщает ИА «Высота 102», отчаявшиеся участники долевого строительства на этот раз решили привлечь внимание чиновников новым плакатом с надписью: «Госстройнадзор преднамеренно планирует ЖК «Династия» к банкротству, укрывая, таким образом, мошенника Набатчикова А.В.».
Дело в том, что людей возмутила появившаяся информация о предстоящей процедуре признания банкротом ООО «Стройснаб», входящего в ГК «ЖБИК» - именно эта фирма, собрав немалые деньги, так и не сдала в срок 19-ти этажный дом на улице Огарева, 21Б. Сегодня обманутых дольщиков выслушал заместитель руководителя региональной инспекции Госстройнадзора Роман Касьянов.
В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» он заметил: «Мы прорабатываем возможность достроить дом без банкротства. Все возможные варианты решения проблемы мы объясняем гражданам на личных приемах». Чиновник добавил, что сейчас первоочередная задача — это закрытие крыши проблемного дома и необходимый подрядчик, а им оказался ИП Вартанян, уже найден.
Между тем, по убеждениям дольщиков, процедура банкротства может затянуться на неопределённый срок и, кроме того, новые строители тоже могут оказаться недобросовестными. В ближайшее время обманутые дольщики ЖК «Династия» намерены отправиться в Москву, чтобы выставить пикет у зданий Госдумы и Минстроя. Также волгоградцы записались на прием в Генеральную прокуратуру России и в МВД, так как считают, что в истории с затянувшимся строительством ЖК «Династия» имеют место проявления коррупции.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», информация о проблемном объекте на Огарева, 21Б неоднократно направлялась в правоохранительные органы и в прокуратуру Волгоградской области на предмет рассмотрения вопроса о наличии в действиях руководства застройщика - ООО «Стройснаб», входящего в ГК «ЖБИК», состава преступления. Чиновники, в отличие от дольщиков, утверждают, что строительство дома ведется, хотя и крайне замедленными темпами. Поэтому, согласно существующему приказу Минстроя, участники долевого строительства ЖК «Династия» не могут быть включены в так называемый официальный реестр обманутых дольщиков.
Многоэтажный дом ЖК «Династия» на улице Огарева, 21Б должен был быть достроен еще в 2015 году. В строительство вложились более 200 дольщиков, однако застройщик так и не выполнил свои обязательства. Участники долевого строительства не раз проводили митинги и пикеты, а также разбивали палатки у стройплощадки долгостроя.
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