В Волгограде подожгли автомобиль ведущего инженера энергетической компании

Происшествия 16.10.2018 13:03
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16.10.2018 13:03
Полицейские ищут поджигателей автомобиля "Hyundai Creta" 2018 года выпуска, который сегодня утром горел в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сообщение о возгорании иномарки, припаркованной во дворе одного из домов по улице Советская, поступило в оперативные службы сегодня в 5:57. Следственно-оперативная группа установила, что машину умышленно подожгли. Возгорание началось с внутренней стороны переднего левого колеса. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как стало известно информагентству, машина принадлежит ведущему инженеру "Волгоградэнерго".
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