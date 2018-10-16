Экономика

«Золотая осень»: «Сады Придонья» представили очередную новинку

Экономика 16.10.2018 13:33
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16.10.2018 13:33


Компания «Сады Придонья» приняла участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Как уже писала «Высота 102» представители Волгоградской области завоевали немало наград, достойно представив регион на главном форуме страны.
«Сады Придонья» уже давно и уверенно вошли в число основных участников коллективного стенда Волгоградской области, достижения компании привлекают самое большое внимание.
По словам организаторов в этом году на агропромышленной выставке побывало свыше 300 тысяч посетителей. Это и понятно, экспозиция и программа самого масштабного и яркого мероприятия отрасли интересны не только специалистам рынка, но и широкой аудитории.
В этом году число посетителей стенда превзошло все ожидания, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Огромный интерес вызвали продукты бренда Nemoloko, входящие в новую для российского рынка категорию альтернативных молочных продуктов. Посетители с удовольствием дегустировали напитки на основе овса, а также новинку — гречневое Nemoloko. Для многих растительные напитки стали не просто любимыми, но и незаменимыми. 
Торговая марка Nemoloko в результате конкурса получила высокую экспертную оценку и завоевала «золото» в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». Компания «Сады Придонья» и дальше намерена расширять линейку нового бренда. 

Справка:
В этом году главная агропромышленная выставка отметила свой 20-летний юбилей. Крупнейшее отраслевое событие, проходившее под девизом  «Возможности вне границ», привлекло свыше 60 регионов и 15 зарубежных стран.

В течение четырех дней работали сразу семь тематических площадок. Гости выставки увидели не только основную часть экспозиции, представленную на стендах регионов, но и новейшую сельскохозяйственную технику, лучших представителей племенных животных, а также побывали на Фестивале национальных культур, как всегда удивившем разнообразием уникальных продуктов со всей России.

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