



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при начислении заработной платы бывшему бухгалтеру Волгоградского молодежного театра. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, на основании материалов проверки прокуратуры Волгограда в отношении бывшего главного бухгалтера муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр" возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Как следует из материалов надзорной проверки, с января 2017 года по август 2018 года главный бухгалтер МУК "Волгоградский молодежный театр" при формировании реестров на выплату денежных средств вносила заведомо недостоверные сведения о завышенных суммах, подлежащих перечислению на ее собственный счет в кредитной организации.

В результате указанных действий должностное лицо похитило бюджетные средства на сумму порядка 650 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводится СУ УМВД России по г. Волгограду.

Напомним, скандал с финансами в этом учреждении культуры разразился в сентябре этого года. После того, как стало известно о недостаче в кассе театра, своего поста лишился председатель комитета по культуре администрации Волгограда Дмитрий Куделькин. Трудовой контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке.







