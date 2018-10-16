Читатели ИА «Высота 102» помогли парализованному школьнику из Волгограда собрать деньги на курс реабилитации
Общество 16.10.2018 12:21
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16.10.2018 12:21
Очередной призыв ИА «Высота 102» о помощи волгоградской семье Терещук, которая пытается поднять на ноги своего сына Сергея, не остался без отклика. После того, как 14 октября вышла публикация «Парализованному школьнику из Волгограда требуется очередной курс реабилитации», неравнодушные к чужой беде люди собрали более 70 тысяч рублей. Сообщения приходили на телефон мамы Сережи одно за другим. Один из переводов - от Сергея Валерьевича Н., составил сразу 52 тысячи рублей. Ирина Терещук звонила в редакцию ИА «Высота 102» и очень просила передать слова благодарности всем, кто помог.
Теперь в середине ноября Сережа сможет отправиться на очередной восстановительный курс в Нижний Новгород - в центр реабилитации ФГУП «Московского протезно-ортопедического предприятия». Предыдущий восстановительный курс был оплачен, в том числе с помощью читателей ИА «Высота 102» , а также учителей, родителей и учеников школы №117 Красноармейского района Волгограда. Семья Терещук предоставила в редакцию ИА «Высота 102» полный финансовый отчет о тратах с приложением чеков и договоров. Очередной курс обойдется примерно в 100 тысяч рублей. В состоянии Сергея наметился небольшой прогресс – парень научился переворачиваться, управлять мышкой компьютера, держать спину, сидя в коляске.
Об истории волгоградской семьи Терещук ИА «Высота 102» рассказывало ранее. Трагедия случилась в июне 2015 года, когда во время купания в водоеме на тот момент 12-летний Сергей неудачно нырнул и получил тяжелую позвоночно-спинно-мозговую травму. Мальчишка оказался полностью парализован. Потом были долгие месяцы в больнице - операция и восстановительное лечение. Сейчас Сергею 15 лет. Он очень старается выполнять все рекомендации врачей, проходит школьное обучение на дому. Учителя хвалят Сергея, который успешно осваивает школьную программу, даже будучи парализованным и, конечно, хотят, чтобы он смог восстановиться. А для этого, по рекомендации врачей, нужны регулярные курсы реабилитации - до 4-х в год. Однако самой обычной семье, где есть еще один ребенок и работает только папа, приходится непросто.
Все, кто хочет поучаствовать в сборе средств на реабилитацию подростка могут переводить деньги на карту Сбербанка 5336 6900 0178 1758, принадлежащую маме Сергея - Ирине Терещук. Ее мобильный телефон 8-988-011-5230.
Редакция ИА «Высота 102» проверила все документы, касающиеся истории болезни, инвалидности Сергея и материального положения семьи Терещук.
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