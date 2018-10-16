«Памятник в никуда» демонтируют: на набережной Волгограда начали разбирать старую эстакаду









Сейчас подрядчики начали демонтаж эстакады и планируют полностью ее разобрать в течение двух недель. Первые бетонные плиты, каждая весом в 20 тонн, уже сняты при помощи тяжелой техники. Всего предстоит разобрать 80 верхних плит, 48 ригелей и 36 колонн.













На вопрос корр. ИА «Высота 102» о том, как будут использованы все эти железобетонные элементы, представитель подрядной организации сообщил, что пока плиты складируют в определенном месте, а затем будет решено, как их можно использовать.













Рабочие поделились, что им повезло с тем, что эстакада не была достроена - если бы строители полвека назад успели что-то забетонировать, приварить и закрепить намертво, то сейчас демонтаж шел бы значительно медленнее и тяжелее. Согласно проекту, после того как «памятник в никуда» будет демонтирован, это место должно стать частью благоустроенной прогулочной зоны со спусками к воде.