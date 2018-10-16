«Памятник в никуда» демонтируют: на набережной Волгограда начали разбирать старую эстакаду

Общество 16.10.2018 11:11
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16.10.2018 11:11
Один из самых известных «недостроев» Волгограда - двухуровневую причальную эстакаду на нижней террасе набережной имени 62-й Армии начали разбирать сегодня, сообщает ИА «Высота 102». Заброшенный объект, который горожане уже давно воспринимали как неотъемлемую часть прибрежного пейзажа, начали возводить еще в 70-х годах прошлого века, но так и не завершили. И получился, по определению нынешнего губернатора Волгоградской области, «памятник в никуда».
Сейчас подрядчики начали демонтаж эстакады и планируют полностью ее разобрать в течение двух недель. Первые бетонные плиты, каждая весом в 20 тонн, уже сняты при помощи тяжелой техники. Всего предстоит разобрать 80 верхних плит, 48 ригелей и 36 колонн.
На вопрос корр. ИА «Высота 102» о том, как будут использованы все эти железобетонные элементы, представитель подрядной организации сообщил, что пока плиты складируют в определенном месте, а затем будет решено, как их можно использовать.
Рабочие поделились, что им повезло с тем, что эстакада не была достроена - если бы строители полвека назад успели что-то забетонировать, приварить и закрепить намертво, то сейчас демонтаж шел бы значительно медленнее и тяжелее. Согласно проекту, после того как «памятник в никуда» будет демонтирован, это место должно стать частью благоустроенной прогулочной зоны со спусками к воде.
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