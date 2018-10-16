Телеком

«МегаФон» представил первый в России тариф для управления устройствами «Интернета вещей»

Телеком 16.10.2018 10:58 Реклама
650 0
16.10.2018 10:58


«МегаФон» первым из операторов предложил тариф «Интернет вещей» для устройств, работающих на базе стандарта NB-IoT. Новый тариф применим не только для работы с NB-IoT-устройствами, но и в сетях 2G, 3G, 4G. В возможности тарифа также входит выделенная APN-сеть, которая гарантирует сохранность и безопасность передаваемой с устройств информации, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.
Новое тарифное предложение будет актуально для компаний с развитой региональной сетью или для тех, у кого есть необходимость одновременного и постоянного сбора данных с множества IoT/M2M-датчиков и подключенных устройств.
Например, компаниям транспортной отрасли M2M-платформа поможет обеспечить безопасность и сохранность транспортных средств. С ее помощью можно обнаружить попытки «глушения» радиопередатчиков автомобилей.
Использование платформы компаниями топливно-энергетического комплекса и ЖКХ поможет повысить управляемость и безопасность подключенных объектов, а также, проконтролировать работоспособность каналов передачи данных «МегаФона».
В банковской сфере возможности удаленного мониторинга позволят объединить в единую экосистему сети терминалов оплаты и банкоматов.
В тариф «Интернет вещей» включены пакеты трафика от 15 Мб до 300 Мб по оптимальной цене от 20 руб. до 120 руб., а также передача данных по протоколу CSD для компаний, которые по-прежнему используют в устройствах голосовой канал связи.
В тариф также входит доступ к платформе «M2M-мониторинг». С ее помощью независимо от места нахождения клиенты смогут управлять сетью IoT-устройств и не задумываться о стоимости или перерасходе IoT/M2M-трафика.
Для еще более удобного управления sim-картами в любом IoT/M2M-оборудовании, к новому тарифному плану можно подключить опции, которые созданы для точного планирования затрат в России и за рубежом.
Например, в рамках опции «Интернет вещей для бизнеса» «МегаФон» предлагает безлимитный доступ в Интернет на скорости до 64 кбит/с и работу в сети NB-IoT. Опция «IoT без границ» будет полезна для передачи данных в международном роуминге – включенный объем трафика доступен в абсолютном большинстве стран мира для того чтобы устройства всегда были на связи.
«МегаФон» планомерно и уверенно идет к завоеванию IoT-рынка. Мы первыми в России протестировали решение в стандарте NB-IoT и затем запустили его в коммерческую эксплуатацию в умном городе Иннополис.
Обновив ядро сети, мы обеспечили федеральное NB-IoT-покрытие и начали работать над внедрением цифровых решений в регионах страны — в Челябинске появились «умные дорожные знаки» для безопасности на дорогах, а в Брянске — экономное и энергоэффективное «умное освещение», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина. – Мы работаем на опережение и сегодня делаем еще один важный шаг – первыми среди операторов предлагаем специальный федеральный тариф для NB-IoT-устройств, который учитывает широту региональных сетей наших корпоративных клиентов, растущий уровень автоматизации производства и потребность в постоянном контроле над ситуацией».  
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Yota предложила пользователям по рублю за рекламу оператора в соцсетях
24.09.2018 08:28
1050 0
Защита от киберугроз: «Ростелеком» предлагает уникальные технологии
03.10.2018 15:32
4544 0
МегаФон выявил ТОП-3 мобильных сервисов для занятых людей
25.09.2018 10:15
2611 0
Телеком
15.10.2018 10:39
Телеком 15.10.2018 10:39
1426 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.10.2018 10:53
Телеком 08.10.2018 10:53
6290 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.10.2018 15:32
Телеком 03.10.2018 15:32
4544 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.10.2018 14:19
Телеком 03.10.2018 14:19
949 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
01.10.2018 12:58
Телеком 01.10.2018 12:58
2611 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.09.2018 13:05
Телеком 28.09.2018 13:05
3578 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.09.2018 11:46
Телеком 27.09.2018 11:46
2101 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.09.2018 10:17
Телеком 27.09.2018 10:17
1500 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
25.09.2018 10:15
Телеком 25.09.2018 10:15
2611 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.09.2018 12:25
Телеком 24.09.2018 12:25
1604 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.09.2018 08:28
Телеком 24.09.2018 08:28
1050 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.09.2018 13:59
Телеком 20.09.2018 13:59
4348 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
19.09.2018 13:34
Телеком 19.09.2018 13:34
1671 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.09.2018 18:45
Телеком 16.09.2018 18:45
3243 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.09.2018 10:31
Телеком 13.09.2018 10:31
3777 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:04
«Где деньги, Зин?»: в Волгограде за ремонт объекта ЧМ-2018 строителям должны миллионы рублей Смотреть фотографииCмотреть видео
14:49
В Волгограде будут судить хакера за вредоносную атаку на сайт краснодарского СМИСмотреть фотографии
14:30
Волгоградцу грозит год лишения свободы за взятку в 400 рублейСмотреть фотографии
14:16
Дольщики недостроенного в Волгограде ЖК «Династия» собрались с пикетом в МосквуСмотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области легковушка улетела в кювет, пострадали три человекаСмотреть фотографии
13:33
«Золотая осень»: «Сады Придонья» представили очередную новинкуСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде подожгли автомобиль ведущего инженера энергетической компанииСмотреть фотографии
12:22
Тайм-аут: В Волгоградской области отозвали законопроект о переходе на кадастровую оценку имущества гражданСмотреть фотографии
12:21
Читатели ИА «Высота 102» помогли парализованному школьнику из Волгограда собрать деньги на курс реабилитацииСмотреть фотографии
11:56
После скандала с финансами в Волгоградском молодежном театре возбудили уголовное дело Смотреть фотографии
11:11
«Памятник в никуда» демонтируют: на набережной Волгограда начали разбирать старую эстакадуСмотреть фотографии
10:58
«МегаФон» представил первый в России тариф для управления устройствами «Интернета вещей»Смотреть фотографии
10:49
В Калаче-на-Дону Волгоградской области ждут звезд рыболовного ЮтубаСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде остановили набитую ворованными аккумуляторами иномаркуСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде грузовая «Газель» задавила собственного водителяСмотреть фотографии
09:51
В Волгоградской области прокуратура опротестовала слияние двух школ Смотреть фотографии
09:48
За «Нюшу» ответишь: В Волгограде «Смешарики» отсудили у коммерсанта 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:24
Делегация Волгоградской области вернулась с "Золотой осени" с россыпью медалейСмотреть фотографии
19:48
УК никто не даст пинка: в Волгограде организация-«фантом» водит всех за нос Cмотреть видео
17:35
В Волгоградской области семьи с детьми тратят меньше бездетныхСмотреть фотографии
16:09
ОНФ попросил Минтранс проверить Комсомольский путепровод в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:49
Зима близко: осенней феерии в Волгограде скоро конец Смотреть фотографии
15:30
Бывший директор агрокомбината в Волгоградской области пошел под суд за махинации и неуплату налоговСмотреть фотографии
15:14
Еще не время: в Волгограде теплая погода отсрочила начало отопительного сезонаСмотреть фотографии
14:55
Была пьяна: жительницу Волгограда задержали за повреждение чужой иномаркиСмотреть фотографии
13:09
Предприятия Гремячинского ГОКа реорганизуют для работы по новой схемеСмотреть фотографии
12:48
Социальная "перезагрузка": Волгоградский губернатор предложил новые меры по улучшению жизни в регионеСмотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области полицейский выполнил «смертельный трюк» в легковушке с пьяным водителем Смотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Зверское убийство молодой женщины расследуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
На Волгоградском алюминиевом заводе заложили парк к юбилею предприятияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 