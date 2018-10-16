Телеком 16.10.2018 10:58 Реклама
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16.10.2018 10:58
«МегаФон» первым из операторов предложил тариф «Интернет вещей» для устройств, работающих на базе стандарта NB-IoT. Новый тариф применим не только для работы с NB-IoT-устройствами, но и в сетях 2G, 3G, 4G. В возможности тарифа также входит выделенная APN-сеть, которая гарантирует сохранность и безопасность передаваемой с устройств информации, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.
Новое тарифное предложение будет актуально для компаний с развитой региональной сетью или для тех, у кого есть необходимость одновременного и постоянного сбора данных с множества IoT/M2M-датчиков и подключенных устройств.
Например, компаниям транспортной отрасли M2M-платформа поможет обеспечить безопасность и сохранность транспортных средств. С ее помощью можно обнаружить попытки «глушения» радиопередатчиков автомобилей.
Использование платформы компаниями топливно-энергетического комплекса и ЖКХ поможет повысить управляемость и безопасность подключенных объектов, а также, проконтролировать работоспособность каналов передачи данных «МегаФона».
В банковской сфере возможности удаленного мониторинга позволят объединить в единую экосистему сети терминалов оплаты и банкоматов.
В тариф «Интернет вещей» включены пакеты трафика от 15 Мб до 300 Мб по оптимальной цене от 20 руб. до 120 руб., а также передача данных по протоколу CSD для компаний, которые по-прежнему используют в устройствах голосовой канал связи.
В тариф также входит доступ к платформе «M2M-мониторинг». С ее помощью независимо от места нахождения клиенты смогут управлять сетью IoT-устройств и не задумываться о стоимости или перерасходе IoT/M2M-трафика.
Для еще более удобного управления sim-картами в любом IoT/M2M-оборудовании, к новому тарифному плану можно подключить опции, которые созданы для точного планирования затрат в России и за рубежом.
Например, в рамках опции «Интернет вещей для бизнеса» «МегаФон» предлагает безлимитный доступ в Интернет на скорости до 64 кбит/с и работу в сети NB-IoT. Опция «IoT без границ» будет полезна для передачи данных в международном роуминге – включенный объем трафика доступен в абсолютном большинстве стран мира для того чтобы устройства всегда были на связи.
«МегаФон» планомерно и уверенно идет к завоеванию IoT-рынка. Мы первыми в России протестировали решение в стандарте NB-IoT и затем запустили его в коммерческую эксплуатацию в умном городе Иннополис.
Обновив ядро сети, мы обеспечили федеральное NB-IoT-покрытие и начали работать над внедрением цифровых решений в регионах страны — в Челябинске появились «умные дорожные знаки» для безопасности на дорогах, а в Брянске — экономное и энергоэффективное «умное освещение», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина. – Мы работаем на опережение и сегодня делаем еще один важный шаг – первыми среди операторов предлагаем специальный федеральный тариф для NB-IoT-устройств, который учитывает широту региональных сетей наших корпоративных клиентов, растущий уровень автоматизации производства и потребность в постоянном контроле над ситуацией».
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