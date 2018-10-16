Происшествия

В Волгограде грузовая «Газель» задавила собственного водителя

Происшествия 16.10.2018 10:40
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16.10.2018 10:40


Трагический случай с гибелью водителя «Газели» произошел на улице Нижнетагильской Кировского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в тот момент, когда 48-летний мужчина разгружал товар из фургона, машина самопроизвольно поехала. Вероятно, водитель забыл поставить автомобиль на ручник. Мужчина попытался остановить грузовик руками, но угодил под его колеса. От полученных травм он скончался на месте.

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