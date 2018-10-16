Общество

В Волгоградской области прокуратура опротестовала слияние двух школ

Общество 16.10.2018 09:51
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16.10.2018 09:51


Слияние двух школ вопреки мнению граждан опротестовала прокуратура Еланского района. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа Волгоградской области, инициаторами проверки стали жители села Тростянка, недовольные известием о присоединении их образовательного учреждения к МБОУ «Красноталовская средняя школа».
Прокуратура установила, что, действительно, в августе текущего года администрация Еланского района приняла постановление о реорганизации Тростянской школы. Между тем, в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» подобные решения не допустимы без учета мнения местных жителей. Однако соответствующий опрос населения власти не проводили.
По результатам проверки прокуратурой Еланского района Волгоградской области постановление администрации района о реорганизации школы опротестовано. Протест прокурора рассмотрен и удовлетворен, постановление о реорганизации школы в Тростянке отменено.

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