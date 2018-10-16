



За изображение «Нюши», «Лосяша», «Кроша» и «Бараша» бывший индивидуальный предприниматель из Волгограда заплатит свыше 80 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, иск компании «Smeshariki Gmbh» к экс-коммерсанту о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков удовлетворен.

Как было установлено в суде, представители правообладателя еще в 2015 году приобрели в одном из торговых павильонов Тракторозаводского района раскраску, в которой имитировались персонажи мультсериала «Смешарики». В качестве доказательства покупки истец предоставил товарный чек и даже видеозапись, сделанную в магазине во время покупки. Заочное решение суда в законную силу не ступило и может быть обжаловано сторонами.