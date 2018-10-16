Общество

«Где деньги, Зин?»: в Волгограде за ремонт объекта ЧМ-2018 строителям должны миллионы рублей

Общество 16.10.2018 15:04
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16.10.2018 15:04




Строители, выполняющие ремонт бассейна «Спартак», расположенного возле стадиона «Волгоград Арена», готовы бежать со всех ног с этого объекта. По утверждению предпринимателей, за выполненную работу им уже не первый месяц должны миллионы рублей, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, в 2016 году федеральное государственное учреждение «Спорт – Инжиниринг» выкупило бассейн (известный в народе, как Центральный) у областного совета профсоюзов за 56 млн рублей. ФГУП «Спорт-Ин», напомним, строило главную футбольную арену чемпионата митра по футболу в Волгограде. Вскоре начался дорогостоящий ремонт, который должен завершиться до конца этого года. 
Согласно данным с сайта госзакупок, обновление волгоградского бассейна «Спартак» производится в соответствии с программой подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства России. На первый этап работ по капремонту бассейна «Спартак» было выделено порядка 130 млн рублей – госзакупка проходила в декабре 2016 года. На второй этап в конце 2017 года направили еще 256,5 млн рублей. Закупки осуществлялись у единственного поставщика – ООО «Дизайн-Сервис». Стоимость технологического присоединения объекта к электросетям составляет 142 млн рублей. 
На объекте, как рассказали журналистам строители, работает около 8 субподрядчиков. Только одному из них за последние месяцы за выполненные работы не заплатили порядка 8 млн рублей. В пресс-службе «Спорт-Инжиниринга» ИА «Высота 102» сегодня пояснили, что федеральное учреждение, как заказчик капремонта, свои обязательства выполняет. «Оплата за выполненные работы ООО «Дизайн-Сервис» осуществляется нами своевременно в соответствии с условиями договора. Завершение работ по капитальному ремонту бассейна запланировано на конец 2018 года», - отметили в пресс-службе ФГУП.
«Высоте 102» съемку на объекте начальник участка Апти Шеварниев запретил, предложив обратиться за разрешением к собственнику бассейна. Но журналистам все-таки удалось туда проникнуть, и увиденное съемочную группу потрясло. Неужели на новогодних праздниках здесь уже можно будет купаться?.. Внутри здания еще работы непочатый край. По словам подрядчиков, по отделке готовность сооружения составляет около 80%, по инженерным сетям – от силы 50%.
Если заказчик работ и собственник объекта – ФГУП «Спорт-Ин», исправно финансирует генподрядчика, то возникает вопрос: «где деньги, Зин?». Причем, выделенные из федерального бюджета.
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».

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