В Волгоградской области семьи с детьми тратят меньше бездетных

Экономика 15.10.2018 17:35
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15.10.2018 17:35
Семьи в Волгоградской области, имеющие детей, как выяснил Волгоградстат, живут экономнее бездетных, сообщает ИА "Высота 102". По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств во 2 квартале 2018 года, потребительские расходы домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет, составили 12365 рублей, а в домохозяйствах, не имеющих детей данного возраста, - 18558 рублей в среднем за месяц на человека.
Бездетные больше тратят на еду, алкоголь и непродовольственные товары. Так, расходы домохозяйств с детьми на покупку продуктов питания сложились в сумме 3845 рублей, в домохозяйствах без детей – 6132 рубля. Алкогольных напитков в домохозяйствах с детьми приобретено на сумму 144 рубля, в домохозяйствах без детей - на сумму 254 рубля.
На покупку непродовольственных товаров семьи с детьми израсходовали 5374 рубля, семьи без детей - 7703 рубля. Оплачено услуг домохозяйствами с детьми на сумму 3002 рубля, домохозяйствами без детей – на сумму 4469 рублей. Все суммы подсчитаны в среднем за месяц на человека.
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