Бывший директор агрокомбината в Волгоградской области пошел под суд за махинации и неуплату налогов





В неуплате налогов на сумму более 70 миллионов рублей, покушении на мошенничество и фальсификации доказательств по гражданскому делу обвиняется бывший директор агрокомбината в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемый в ближайшее время предстанет перед судом.

Двое его сообщников обвиняются в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, руководитель сельскохозяйственного предприятия в период с 2014 по 2016 годы уклонился от уплаты НДС путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке удобрений, запчастей и горюче-смазочных материалов у двух подконтрольных фирм. Кроме того, коммерсант в декабре 2016 года пытался незаконно приобрести право на имущество строительной организации стоимостью порядка 17 млн. рублей путем предоставления в суд фиктивных документов о наличии несуществующего перед ним долга.

По аналогичной схеме обвиняемый при помощи знакомого путем предоставления в суд фиктивных документов о наличии долга в сумме свыше 254 млн.рублей пытался завладеть имуществом обанкротившегося сельхозпредприятия.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признает. Его сообщники, занимавшиеся фальсификацией доказательств по хозяйственным спорам, полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Ожидать суда бывший директор сельхозпредприятия будет, находясь под стражей. Остальным обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого на общую сумму свыше 27 млн.рублей.



