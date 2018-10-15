Расследования

Бывший директор агрокомбината в Волгоградской области пошел под суд за махинации и неуплату налогов

Расследования 15.10.2018 15:30
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15.10.2018 15:30


В неуплате налогов на сумму более 70 миллионов рублей, покушении на мошенничество и фальсификации доказательств по гражданскому делу обвиняется бывший директор агрокомбината в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемый в ближайшее время предстанет перед судом.
Двое его сообщников обвиняются в фальсификации доказательств по гражданскому делу.
По версии следствия, руководитель сельскохозяйственного предприятия в период с 2014 по 2016 годы уклонился от уплаты НДС путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке удобрений, запчастей и горюче-смазочных материалов у двух подконтрольных фирм. Кроме того, коммерсант в декабре 2016 года пытался незаконно приобрести право на имущество строительной организации стоимостью порядка 17 млн. рублей путем предоставления в суд фиктивных документов о наличии несуществующего перед ним долга.
По аналогичной схеме обвиняемый при помощи знакомого путем предоставления в суд фиктивных документов о наличии долга в сумме свыше 254 млн.рублей пытался завладеть имуществом обанкротившегося сельхозпредприятия.
Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признает. Его сообщники, занимавшиеся фальсификацией доказательств по хозяйственным спорам, полностью признали вину и раскаялись в содеянном.
Ожидать суда бывший директор сельхозпредприятия будет, находясь под стражей. Остальным обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось  сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого на общую сумму свыше 27 млн.рублей.

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