Зима близко: осенней феерии в Волгограде скоро конец









Золотая осенняя пора в Волгограде в этом году радует яркими красками. Даже особенно погруженные в заботы и проблемы горожане находят пару минут, чтобы остановиться и задержать взгляд. Еще немного и вся эта октябрьская красота исчезнет, листья облетят и наступят холода. Привычная смена времени года еще раз напомнит всем нам, что время идет и надо наслаждаться моментом. Застывшие мгновения волгоградской осени - 2018 в фоторепортаже ИА «Высота 102».



























































































