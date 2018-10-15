Зима близко: осенней феерии в Волгограде скоро конец

Общество 15.10.2018 15:49
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15.10.2018 15:49
Золотая осенняя пора в Волгограде в этом году радует яркими красками. Даже особенно погруженные в заботы и проблемы горожане находят пару минут, чтобы остановиться и задержать взгляд. Еще немного и вся эта октябрьская красота исчезнет, листья облетят и наступят холода. Привычная смена времени года еще раз напомнит всем нам, что время идет и надо наслаждаться моментом. Застывшие мгновения волгоградской осени - 2018 в фоторепортаже ИА «Высота 102».
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