



В Волгограде завершена подготовка к зимнему периоду городского жилого фонда, однако начать отопительный сезон пока не позволяет погода. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, последние пять дней температура воздуха в Волгограде составляла в среднем от +14 до +8,5 градусов. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни серьезного похолодания не ожидается. В мэрии пояснили, что в соответствии с требованиями законодательства отопительный сезон на всех объектах начнется после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней установится ниже +8 градусов по Цельсию.

В администрации города также сообщили, что обслуживающие организации уже подготовили к приему теплоносителя внутридомовые инженерные системы в 5251 многоквартирном доме с централизованным отоплением. Готовность к зиме обеспечена и по всем 199 муниципальным и ведомственным котельным.

В Волгограде тем временем продолжается подача теплоснабжения в больницы, детские сады и школы: сегодня тепло появилось в детском саду "Радость" в Центральном районе. В течение дня теплоноситель будет подан еще в ряд социальных учреждений, в том числе в четыре детских сада в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Всего в Волгограде отапливаются уже 128 социальных объектов в разных районах города.



