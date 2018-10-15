Происшествия

Была пьяна: жительницу Волгограда задержали за повреждение чужой иномарки

Происшествия 15.10.2018 14:55
923 2
15.10.2018 14:55


Полицейские задержали 42-летнюю жительницу Кировского района по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД Волгограда, с заявлением в полицию о повреждении автомобиля, припаркованного у одного из домов по улице Губкина, обратился 42-летний местный житель. В ходе проведения оперативных мероприятий была установлена подозреваемая в совершении данного преступления. Женщина, которая уже была ранее судима, нигде не работает. В день совершения преступления она была сильно пьяна. Проходя мимо припаркованного автомобиля, женщина стала наносить удары по кузову автомашины. Общий ущерб от действий подозреваемой составил более 40 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ – "Умышленное повреждение имущества". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
В Волгоградской области пропавшая 16-летняя девочка мертва, задержан подозреваемый
04.10.2018 12:06
40298 15
В Волгограде инцидент с укусом ветврача депутатской собакой закончился дракой
26.09.2018 20:11
18363 139
Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки
01.10.2018 13:02
50903 31
Происшествия
15.10.2018 12:36
Происшествия 15.10.2018 12:36
7035 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.10.2018 12:23
Происшествия 15.10.2018 12:23
2641 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.10.2018 09:17
Происшествия 15.10.2018 09:17
4994 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.10.2018 10:06
Происшествия 14.10.2018 10:06
4813 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2018 12:27
Происшествия 13.10.2018 12:27
4217 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2018 10:44
Происшествия 13.10.2018 10:44
7559 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2018 09:43
Происшествия 13.10.2018 09:43
970 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2018 09:26
Происшествия 13.10.2018 09:26
1283 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2018 09:11
Происшествия 13.10.2018 09:11
1085 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.10.2018 09:36
Происшествия 12.10.2018 09:36
6047 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.10.2018 11:15
Происшествия 11.10.2018 11:15
2191 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.10.2018 10:35
Происшествия 11.10.2018 10:35
1793 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.10.2018 12:27
Происшествия 10.10.2018 12:27
8697 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.10.2018 11:55
Происшествия 10.10.2018 11:55
3780 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.10.2018 09:31
Происшествия 10.10.2018 09:31
1802 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:09
ОНФ попросил Минтранс проверить Комсомольский путепровод в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:49
Зима близко: осенней феерии в Волгограде скоро конец Смотреть фотографии
15:30
Бывший директор агрокомбината в Волгоградской области пошел под суд за махинации и неуплату налоговСмотреть фотографии
15:14
Еще не время: в Волгограде теплая погода отсрочила начало отопительного сезонаСмотреть фотографии
14:55
Была пьяна: жительницу Волгограда задержали за повреждение чужой иномаркиСмотреть фотографии
13:09
Предприятия Гремячинского ГОКа реорганизуют для работы по новой схемеСмотреть фотографии
12:48
Социальная "перезагрузка": Волгоградский губернатор предложил новые меры по улучшению жизни в регионеСмотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области полицейский выполнил «смертельный трюк» в легковушке с пьяным водителем Смотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Зверское убийство молодой женщины расследуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
На Волгоградском алюминиевом заводе заложили парк к юбилею предприятияСмотреть фотографии
11:41
Жители Волгоградской области определят лауреатов народной премии в области медициныСмотреть фотографии
11:08
В Волгоградской области стали бережнее использовать недра Светлоярского месторождения поваренной соли и бишофитаСмотреть фотографии
10:39
Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублейСмотреть фотографии
09:17
В Волгоградской области задержали группу наркокурьеров на "копейке"Смотреть фотографии
17:10
В Волгоградской области за месяц безработными стали 1,5 тыс человекСмотреть фотографии
17:07
Автобусное пике: жителей Волгоградской области насильно отучают от общественного транспорта Смотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Спасите, нас травят!: Жители Светлого Яра Волгоградской области написали письмо прокуроруСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области иностранцы в 2019 году будут платить за патент большеСмотреть фотографии
11:12
Астраханец-рекордсмен по сбору грибов в Волгоградской области вымолил свою победуСмотреть фотографии
10:06
Под Волгоградом 40-летний мужчина погиб за рулем вездехода-амфибииСмотреть фотографии
08:25
Мичиган, Сингапур, Колорадо: в Волгоградской области готовятся к сезону гриппаСмотреть фотографии
20:57
Селяне из Волгоградской области блеснули на «Золотой осени – 2018»Смотреть фотографии
18:39
Парализованному школьнику из Волгограда требуется очередной курс реабилитацииСмотреть фотографии
16:57
Погода в воскресенье порадует жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области с начала года смертность превысила рождаемостьСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде возле УФСИН легковушка влетела в забор, погиб один человекСмотреть фотографии
10:44
Житель Волгоградской области решил обменять награды дедушки на ipadСмотреть фотографии
10:35
Главный по спорту чиновник Волгограда ушла в отставкуСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде на караул заступили четвероногие бойцыСмотреть фотографии
09:57
Впервые за 32 года : волгоградский «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 