Была пьяна: жительницу Волгограда задержали за повреждение чужой иномарки





Полицейские задержали 42-летнюю жительницу Кировского района по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД Волгограда, с заявлением в полицию о повреждении автомобиля, припаркованного у одного из домов по улице Губкина, обратился 42-летний местный житель. В ходе проведения оперативных мероприятий была установлена подозреваемая в совершении данного преступления. Женщина, которая уже была ранее судима, нигде не работает. В день совершения преступления она была сильно пьяна. Проходя мимо припаркованного автомобиля, женщина стала наносить удары по кузову автомашины. Общий ущерб от действий подозреваемой составил более 40 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ – "Умышленное повреждение имущества". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.



