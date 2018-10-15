



Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей, многодетных семей, семей с детьми, семей с невысокими доходами, для приобретения ими собственного жилья, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу администрации региона. На прошлой неделе, напомним, губернатор уже вносил предложения по корректировке Социального кодекса, которые затрагивают интересы более 800 тысяч жителей





На этот раз губернатор предложил поддержать молодые семьи при оплате первоначального взноса по ипотеке. Таким семьям в регионе будут предоставляться льготные займы на оплату первоначального взноса при приобретении жилья в новостройках. Ключевое условие участия молодой семьи в программе — наличие нуждаемости в улучшении жилищных условий и возраст каждого из супругов не выше 35 лет. Размер льготного займа — до 15% от стоимости жилья, но не более 300 тысяч рублей. Ставка — 3% годовых на срок до 5 лет. Кроме этого, если у молодой семьи в течение срока займа рождается ребенок, будет списано 25% от основного оставшегося долга, а при рождении второго ребенка — еще 25%.





Для поддержки молодых семей, оформляющих ипотечный кредит, предлагается большую часть расходов по оплате процентов по ипотеке при покупке жилья в новостройках компенсировать за счет областного бюджета. Получить поддержку смогут участники программы "Обеспечение жильем молодых семей" и любые молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. Размер компенсации рассчитывается, исходя из величины ключевой ставки Центробанка, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Срок предоставления компенсации — ежемесячно в течение пяти лет. В среднем молодая семья сможет получить от 9 до 10 тысяч рублей в месяц или прядка 600 тысяч рублей за весь период компенсации.





Для поддержки многодетных семей губернатор предложил с 2019 года компенсировать часть процентов по ипотеке при приобретении жилья в новостройках. Размер компенсации составит величину ключевой ставки Центробанка, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Срок компенсации — ежемесячно в течение 5 лет. Предполагается, что в среднем многодетная семья сможет получить от 9 до 10 тысяч рублей в месяц или 600 тысяч рублей за весь период компенсации. Таким образом, кредит для них обойдется по ставке не выше 3% годовых.





Для поддержки семей с детьми, которые используют средства материнского капитала для приобретения жилья в новостройках, предполагается предоставление компенсации части расходов по оплате процентов по ипотеке. Размер компенсации — 5,5% годовых, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Срок компенсации — ежемесячно на протяжении 2 лет. В среднем размер компенсации составит 5 – 5,5 тысяч рублей в месяц или около 130 тысяч рублей за весь период компенсации.





Предусмотрена и поддержка семей работников бюджетной сферы. Они также смогут получить компенсации части оплаты процентов по ипотеке при приобретении жилья в новостройках. Ее размер составит 5,5% годовых, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Срок компенсации ежемесячно на протяжении 2 лет. В среднем размер компенсации составит от 7 до 7,5 тысячи рублей в месяц или более 170 тысяч рублей за весь период компенсации.





Профильным органам исполнительной власти поручено принять необходимые нормативные акты в ноябре этого года и предусмотреть необходимые средства в полном объеме в областном бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов.



