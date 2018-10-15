





В Камышинском районе пьяный водитель отечественной легковушки едва не убил полицейского, который пытался остановить машину. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 27-летний мужчина не подчинился требованию сотрудника ДПС прекратить движение и дал «по газам». В тот момент, когда правоохранитель попытался вытащить ключи из замка зажигания, парень резко поехал. В итоге протащил полицейского, который висел в окне ногами вверх около 100 метров. Сотрудник МВД получил травмы.

В отношении водителя, который проживает в Камышине, составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение законного требования полицейского об остановке транспортного средства, неповиновение сотруднику полиции.

Дожидаться результатов рассмотрения судом материалов водитель будет в камере для административно задержанных лиц.



