Происшествия

В Волгоградской области полицейский выполнил «смертельный трюк» в легковушке с пьяным водителем

Происшествия 15.10.2018 12:36
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15.10.2018 12:36



В Камышинском районе пьяный водитель отечественной легковушки едва не убил полицейского, который пытался остановить машину. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 27-летний мужчина не подчинился требованию сотрудника ДПС  прекратить движение и дал «по газам». В тот момент, когда правоохранитель попытался вытащить ключи из замка зажигания, парень резко поехал. В итоге протащил полицейского, который висел в окне ногами вверх около 100 метров. Сотрудник МВД получил травмы.
В отношении водителя, который проживает в Камышине, составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение законного требования полицейского об остановке транспортного средства, неповиновение сотруднику полиции.
Дожидаться результатов рассмотрения судом материалов водитель будет в камере для административно задержанных лиц. 

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