Общество 15.10.2018 12:12
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15.10.2018 12:12
В Волгограде ветераны и работники алюминиевого завода высадили более 200 саженцев деревьев и кустарников в будущем парке. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, акция прошла в рамках экологического марафона компании РУСАЛ «Зеленая волна», организатором которой выступил Центр социальных программ.
Напомним, в январе следующего года ВгАЗ перешагнет 60-летний рубеж. К своему юбилею завод не только технологически совершенствуется и расширяет ассортимент выпускаемой продукции, но и формирует комфортную среду для работников. Значимым событием стала закладка парка на территории завода возле нового производства обожженных анодных блоков. В мероприятии приняли участие более 150 человек.
Как отмечают на заводе, свой вклад внесли и подрядные организации, с которыми у предприятия давно сложились партнерские отношения. Работники ООО «Вертикаль» при помощи спецтехники выровняли территорию будущего парка, ООО «Полином» подготовил лунки, а оператор питания ООО «Кулинар» предоставил свою продукцию участникам акции.
По словам генерального директора ВгАЗа Юрия Моисеева, новый парк станет символом развития промплощадки, а деревья и кустарники, высаженные здесь ветеранами и молодыми сотрудниками предприятия, скрепят преемственность поколений.
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