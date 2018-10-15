Здравоохранение

Жители Волгоградской области определят лауреатов народной премии в области медицины

Здравоохранение 15.10.2018 11:41
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15.10.2018 11:41


Народное голосование за номинантов на премию среди профессионалов в области медицины началось в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" организаторы, голосование проводится на сайте МОЙВРАЧЛУЧШЕВСЕХ.РФ. Оно продлится до 1 декабря.
Жители региона могут проголосовать за претендентов на победу в восьми номинациях: "Мой врач лучший в педиатрии", "Мой врач лучший в диагностике", "Мой врач лучший в эстетической медицине", "Мой врач лучший в терапии", "Мой врач лучший в хирургии", "Мой врач лучший в работе с женским здоровьем", "Мой врач лучший в психоневрологическом профиле", "Мой врач лучший областной специалист".
Отдать свой голос можно только один раз. Призовые места разделят 24 специалиста в сфере медицины, получившие в своих категориях максимальное число голосов.
Конкурс проводится с целью повышения престижа медицины в глазах молодых врачей, формирования более крепких и доверительных связей между медицинской службой и пациентами, поощрения специалистов, выполняющих свой долг на высоком профессиональном уровне. 
Отметим, премия среди профессионалов медицины проводится с 2017 года при поддержке регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", Волгоградского государственного медицинского университета, СМУ Российское Общество психиатров и др.

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