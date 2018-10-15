В Волгоградской области стали бережнее использовать недра Светлоярского месторождения поваренной соли и бишофита





Компания «МагМайн», входящая в группу «НИКОХИМ», начала применение новой мобильной буровой системы отечественного производства на рассолопромыслах Светлоярского и Наримановского месторождений поваренной соли и бишофита.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, передвижную буровую установку стоимостью 80 млн рублей, смонтированную из комплектующих российских и белорусских предприятий, «МагМайн» приобрёл на заводе в Башкортостане.

По сравнению с американскими и азиатскими аналогами современная бурильная машина российского производства «ИДЕЛЬ-125» грузоподъёмностью 125 тонн обладает лучшим соотношением показателей «цена» и «качество». Мобильная буровая система, установленная на шестиосном тягаче, предназначена для капитального ремонта действующих и строительства новых скважин, бурения боковых стволов в районах с холодным и умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от -45 до +50 градусов по Цельсию.

Специалисты рассолопромысла уже подтвердили эффективность «ИДЕЛЬ-125», использование которой при переводе добычных скважин на следующую ступень размыва позволяет не только сохранять плановый режим добычи, но и при необходимости увеличить его объём. Применение буровой системы «ИДЕЛЬ-125» также позволит бережнее использовать недра месторождений.

«МагМайн» осуществляет добычу поваренной соли и бишофита на Светлоярском и Наримановском месторождениях способом подземного растворения через скважины с поверхности на глубине от 1000 до 1800 метров. Суть такой добычи природных минеральных солей заключается в подаче воды под давлением через водоподающую колонну в продуктивный пласт и извлечение полезного ископаемого в виде раствора для дальнейшего использования при производстве продукции компаниями, расположенными на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа».

Напомним, более 70 наименований химической продукции, выпускаемой предприятиями группы «НИКОХИМ» в Волгограде, используется в самых различных отраслях – медицине, нефте- и газодобыче, строительстве, производстве антигололёдных смесей, трансформаторных сталей и многих других.