Спасите, нас травят!: Жители Светлого Яра Волгоградской области написали письмо прокурору









Жители рабочего поселка Светлый Яр Волгоградской области просят природоохранную прокуратуру защитить их права на чистый воздух, которого, по их словам, они лишены. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заявление граждан поселка, которые они написали в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, экологическую ситуацию в Светлом Яру они называют критической.

Светлый Яр, напомним, находится в непосредственной близости от предприятий нефтехимического комплекса и их отстойников, крупных мусорных полигонов. В последнее время светлоярцев, по их словам, настойчиво «травит» ООО «ЭКО-Капитал», которое обосновалось на территории бывшего Светлоярского завода БВК. Это предприятие, как указано в письме, «принимает 20-ти тонными грузовыми автомобилями отработанные аккумуляторы с близлежащих областей РФ. Затем эти аккумуляторы сжигаются во вращающихся печах … При сжигании используется печное топливо очень плохого качества, которое само по себе дает большие выбросы в атмосферу».













Летом прошлого года Светлоярский районный суд по иску природоохранной прокуратуры обязал ООО «Эко-Капитал» осуществить природоохранные мероприятия путем демонтажа вытяжной трубы от двух печей по рафинации свинца, которые отсутствовали в проекте ПДВ. Тогда в суде было установлено, что предприятие, которое специализируется на производстве свинца, цинка, олова, меди, прочих цветных металлов, нарушает законодательство при осуществлении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Спустя год после решения суда, по словам светлоярцев, улучшения качества атмосферного воздуха не произошло. Наоборот, отмечают авторы письма, экологическая ситуация усугубилась, так как рядом «закоптили» и другие производства, занимающиеся переработкой нефти в печное топливо и переработкой сырой высокосернистой нефти – ООО СП «РусАзЭко» и ООО «ЭкоТон». Жители видят в работе этих предприятий массу грубейших нарушений природоохранного законодательства, о чем подробно рассказывают в письме. Они просят прокуратуру защитить их от систематических вредных выбросов, провести соответствующую проверку.

«Жители жалуются постоянно, звонят в ЕДДС и напрямую в госорганы, но реальных мер не принимается…12 000 жителей задыхается, а они ничего не находят!!! Люди жалуются на плохое самочувствие, головные боли, давление…Мы имеем право на благоприятную окружающую среду, мы хотим дышать чистым воздухом, пить чистую воду и быть спокойными за здоровье наших детей», - говорится в заявлении жителей поселка Светлый Яр.



