Под Волгоградом 40-летний мужчина погиб за рулем вездехода-амфибии





В Городищенском районе в ДТП со снегоболотоходом погиб 40-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне на грунтовой дороге, ведущей от кладбища поселка Карповка в сторону Дмитриевки. Водитель не справился с управлением и вездеход улетел в кювет, где опрокинулся. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 8 ДТП, в которых два человека погибли, 9 – получили травмы. В частности, в Волгограде на дороге пострадали 15-летний велосипедист и 48-летний пешеход. Оба пересекали проезжую часть по «зебре» на запрещающий сигнал светофора.



