Селяне из Волгоградской области блеснули на «Золотой осени – 2018»

Экономика 13.10.2018 20:57
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13.10.2018 20:57
Большой урожай наград – золотых, серебряных и бронзовых собрали проекты Волгоградской области, представленные на проходящей в Москве всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2018», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона.
Отмечается, что подведение итогов конкурсов продолжается, окончательные результаты будут известны в последний день работы всероссийской выставки. На сегодняшний день золотые медали и диплом «Лучшее фермерское хозяйство» присуждены Минсельхозом России Магомедамиру Абдулвагапову и Алексею Ханбекову из Среднеахтубинского района, Хусаину Байраеву и Лиане Курсаевой — из Палласовского. Все они развивают животноводческое направление. Также волгоградские фермеры удостоены серебра и бронзы — в общей сложности у региона в этой номинации больше десятка медалей.
В конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» медали высшей пробы достались ЗАО «Агрофирма «Восток» Николаевского района и СПК «Племзавод «Красный Октябрь» Палласовского района. Не остались без внимания достижения сельских администраций: золотом отмечены проекты Большевистского и Качалинского сельских поселений Еланского и Суровикинского районов соответственно. Также за эффективную реализацию проектов развития первого места удостоены администрации Палласовского и Николаевского районов.
Кроме того, лучшими в стране признаны ТОС «Новое Приволжье» Очкуровского сельского поселения и ТОС «Центральный» села Солодушино Николаевского района.
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