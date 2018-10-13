Погода в воскресенье порадует жителей Волгоградской области

Общество 13.10.2018 16:57
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13.10.2018 16:57
Теплая осенняя погода, которой сегодня наслаждаются жители Волгоградской области, согласно прогнозам, сохранится и в воскресенье, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального МЧС, подготовленной на основе данных ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Волгоградский ЦГМС), завтра днем в Волгоградской воздух местами прогреется до +18ºС, осадков не ожидается. Однако местами ветер подует северный и северо-западный - 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10ºС, местами -1...+4º С
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