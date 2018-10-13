Происшествия

В Волгограде возле УФСИН легковушка влетела в забор, погиб один человек

Происшествия 13.10.2018 12:27
1354 0
13.10.2018 12:27


В центе Волгограда на улице Глубокоовражной неподалеку от подразделения УФСИН по региону «Lada» влетела в бетонный забор, обтянутый колючей проволокой – 1 человек погиб, еще 1 получил травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, ДТП произошло сегодня около 10 утра. 50-летний мужчина скончался на месте аварии, 29-летнего парня с сотрясением головы и ушибами госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №25.
Фото: vk.com/ghest_volgograd

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
В Волгоградской области пропавшая 16-летняя девочка мертва, задержан подозреваемый
04.10.2018 12:06
39903 15
В Волгограде инцидент с укусом ветврача депутатской собакой закончился дракой
26.09.2018 20:11
18108 139
Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки
01.10.2018 13:02
50702 31
Происшествия
13.10.2018 10:44
Происшествия 13.10.2018 10:44
6352 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2018 09:43
Происшествия 13.10.2018 09:43
397 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2018 09:26
Происшествия 13.10.2018 09:26
472 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.10.2018 09:11
Происшествия 13.10.2018 09:11
426 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.10.2018 09:36
Происшествия 12.10.2018 09:36
5835 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.10.2018 11:15
Происшествия 11.10.2018 11:15
2076 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.10.2018 10:35
Происшествия 11.10.2018 10:35
1682 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.10.2018 12:27
Происшествия 10.10.2018 12:27
8535 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.10.2018 11:55
Происшествия 10.10.2018 11:55
3718 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.10.2018 09:31
Происшествия 10.10.2018 09:31
1731 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.10.2018 14:10
Происшествия 09.10.2018 14:10
3523 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.10.2018 11:35
Происшествия 09.10.2018 11:35
4572 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.10.2018 10:05
Происшествия 09.10.2018 10:05
2307 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.10.2018 09:08
Происшествия 09.10.2018 09:08
1071 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.10.2018 11:45
Происшествия 08.10.2018 11:45
5835 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:57
Погода в воскресенье порадует жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области с начала года смертность превысила рождаемостьСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде возле УФСИН легковушка влетела в забор, погиб один человекСмотреть фотографии
10:44
Житель Волгоградской области решил обменять награды дедушки на ipadСмотреть фотографии
10:35
Главный по спорту чиновник Волгограда ушла в отставкуСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде на караул заступили четвероногие бойцыСмотреть фотографии
09:57
Впервые за 32 года : волгоградский «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области за сутки под колеса автомобилей попали 4 пешеходаСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области пострадал водитель-лихач в перевернувшемся автоСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде потушили пожар в мусоросборнике высотного домаСмотреть фотографии
08:43
Легендарного диктора Центрального стадиона похоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:10
После ЧМ-2018: Жителей Волгоградской области одолевают транспортные проблемы Cмотреть видео
18:27
Авария на канализационных сетях в Волгограде произошла из-за спрессовавшихся отходовСмотреть фотографии
17:22
Астраханская таможня приоткрыла свои «закрома» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:01
Умер бывший начальник ГАИ Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:56
В Волгоградской области назначили нового главврача Нехаевской ЦРБСмотреть фотографии
15:37
Дело закрыли: В Волгограде отец погибшего в школе подростка судится с департаментом образования Смотреть фотографии
14:51
Жители Волгограда не отказываются от покупки духовСмотреть фотографии
14:16
Для семьи погорельцев с острова Сарпинский в Волгограде собирают помощьСмотреть фотографии
13:40
Волгоградскому театру одного актера не хватает «воздуха»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Под Астраханью ведутся поиски пропавших туристов из ПодмосковьяСмотреть фотографии
12:54
Назад к истории: строители начали крушить «новодел» в здании пожарной каланчи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде культуриста будут судить за контрабанду анаболических стероидовСмотреть фотографии
11:56
Фекальные реки: в Волгограде потоки нечистот продолжают топить жилые дома и пруд с утками Смотреть фотографии
10:54
Из больницы в СИЗО: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга посадили в общую камеруСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде семейное кафе наказали за нечистоплотностьСмотреть фотографии
09:36
В центре Волгограда грузовик протаранил маршрутку, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Да будет лифт: Мучениям жителей дома в Волгограде пришел конецСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Во всей красе: глава региона представил АПК Волгоградской области в Москве Cмотреть видео
17:40
Ради детских пособий жительница Волгоградской области подделала справку о рождении дочериСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 