В Волгограде возле УФСИН легковушка влетела в забор, погиб один человек

Происшествия 13.10.2018 12:27
1354 0
13.10.2018 12:27
В центе Волгограда на улице Глубокоовражной неподалеку от подразделения УФСИН по региону «Lada» влетела в бетонный забор, обтянутый колючей проволокой – 1 человек погиб, еще 1 получил травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, ДТП произошло сегодня около 10 утра. 50-летний мужчина скончался на месте аварии, 29-летнего парня с сотрясением головы и ушибами госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №25.
Фото: vk.com/ghest_volgograd
Реклама
Популярное по теме
04.10.2018 12:06
39903 15
26.09.2018 20:11
18108 139
01.10.2018 13:02
50702 31
Житель Волгоградской области решил обменять награды дедушки на ipad13.10.2018 10:44
Происшествия 13.10.2018 10:44
6352 0 Обсудить
В Волгоградской области за сутки под колеса автомобилей попали 4 пешехода13.10.2018 09:43
Происшествия 13.10.2018 09:43
397 0 Обсудить
В Волгоградской области пострадал водитель-лихач в перевернувшемся авто13.10.2018 09:26
Происшествия 13.10.2018 09:26
472 0 Обсудить
В Волгограде потушили пожар в мусоросборнике высотного дома13.10.2018 09:11
Происшествия 13.10.2018 09:11
426 0 Обсудить
В центре Волгограда грузовик протаранил маршрутку, есть пострадавшие12.10.2018 09:36
Происшествия 12.10.2018 09:36
5835 9 Обсудить
Жителя Волгоградской области насмерть сбил под Астраханью водитель из Подмосковья11.10.2018 11:15
Происшествия 11.10.2018 11:15
2076 1 Обсудить
В Волгоградской области отец и сын погибли, отравившись угарным газом11.10.2018 10:35
Происшествия 11.10.2018 10:35
1682 0 Обсудить
В Волгограде задержали беглого заключенного10.10.2018 12:27
Происшествия 10.10.2018 12:27
8535 5 Обсудить
Мошенницы из Волгограда провели "ритуал очищения" за 300 тысяч в Тверской области10.10.2018 11:55
Происшествия 10.10.2018 11:55
3718 7 Обсудить
Искал металл: В Волгоградской области задержали подозреваемого в повреждении могил10.10.2018 09:31
Происшествия 10.10.2018 09:31
1731 10 Обсудить
Из таксистов в мошенники: житель Волгоградской области сдал арендованные машины в утиль09.10.2018 14:10
Происшествия 09.10.2018 14:10
3523 2 Обсудить
В Волгограде неизвестные подожгли технику на стройплощадке известного застройщика09.10.2018 11:35
Происшествия 09.10.2018 11:35
4572 5 Обсудить
В Волгоградскую область из Казахстана пытались ввезти крупную партию немытой овечьей шерсти09.10.2018 10:05
Происшествия 09.10.2018 10:05
2307 4 Обсудить
В Волгоградской области пенсионер сгорел из-за непотушенной сигареты09.10.2018 09:08
Происшествия 09.10.2018 09:08
1071 2 Обсудить
В Волгограде заключенный сбежал из колонии-поселения и ограбил офисы микрозаймов08.10.2018 11:45
Происшествия 08.10.2018 11:45
5835 8 Обсудить
Реклама